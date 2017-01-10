Ежегодно мировая экономика теряет из-за курения триллион долларов. В России уже думают о новом запрете

Всемирная организация здравоохранения и американский Национальный институт рака выпустили доклад, где говорится, что мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения, пишет Reuters.

В эту сумму входят затраты на лечение заболеваний, вызванных курением, и снижение производительности труда. В будущем ущерб будет только увеличиваться, считают авторы доклада. Сумма ущерба уже намного превышает доходы табачных компаний, которые оцениваются в 269 миллиардов долларов в 2013-2014 годах.

По оценкам ВОЗ, к 2030 году количество смертей, вызванных курением, увеличится с нынешних шести миллионов в год до восьми миллионов. В основном за счет стран с низким и средним уровнем доходов населения.

Потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на это, потребление табака широко распространено во всем мире. В ряде стран приняты законы, ограничивающие рекламу табака, устанавливающие круг лиц, которые могут покупать и потреблять табачные изделия, а также регулирующие зоны для курения.

В 20-м веке табак стал причиной 100 миллионов случаев смерти. При сохранении нынешних тенденций в 21-м веке из-за него произойдет до одного миллиарда случаев смерти.

Тем временем, российские СМИ публикуют выдержки из новой концепции антитабачной политики, подготовленной Министерством здравоохранения РФ. Полный текст документа пока не представлен, однако даже отдельные положения выглядят довольно радикальными, отмечает Lenta.ru.

В частности, предлагается полностью закрыть доступ к табачной продукции россиянам, родившимся после 2014 года. Кроме того, в ведомстве намерены принудить курильщиков работать дольше их некурящих коллег. Среди возможных мер - экологический налог для потребителей табака, который предлагают ввести уже с 2018 года.

Напомним, в Украине ориентировочно в марте должен заработать национальный сервис по предоставлению профессиональной помощи в прекращении курения.

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