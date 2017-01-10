Победа Трампа принесла российским олигархам 29 миллиардов долларов – Forbes

Самые богатые люди России прибавили к своим активам 29 миллиардов долларов после избрания миллиардера Дональда Трампа президентом США.

Об этом сообщает Forbes.ru.

По данным издания, российские миллиардеры разбогатели примерно на 29 миллиардов долларов после избрания Трампа, это больше, чем в любой другой стране, кроме Соединенных Штатов. В то время как американские бизнесмены увеличили свои доходы в среднем на 2,8% после выборов, самые богатые россияне увеличили свои доходы в среднем на 7,1%.

За это время больше всего разбогател Геннадий Тимченко: акции "Новатэка" выросли на 16% после выборов в США. Это означает, что принадлежащий ему пакет (23% акций компании) сейчас стоит около 1,8 млрд долл.

Журнал напоминает, что российский бизнесмен продал 43% акций торговой нефтяной компании Gunvor, которую он основал, за один день до того, как Министерство финансов США приняло санкции против него в марте 2014 года.

Издание отмечает, что на сегодняшний день большая часть состояния Тимченко, которое оценивается в 15,1 млрд долл., является частной, и поэтому его сложнее отслеживать изменения на ежедневной основе, чем изменения акций "Новатэка".

Леонид Михельсон, которого считают самым богатым человеком России, увеличил свое состояние больше, чем кто-либо другой, говорится в публикации. Также будучи акционером "Новатэка", он разбогател на 1,9 млрд долл. после выборов США – до 18,2 млрд долл. Михельсон и Тимченко, так же как и Кирилл Шамалов, которого Reuters и Bloomberg называли "зятем Путина", также инвестировали в "Сибур".

"Стальные магнаты" Алексей Мордашов и Владимир Лисин прибавили к своим активам 1,6 млрд долл. и 1,4 млрд долл. соответственно. При этом Лисин разбогател примерно на 830 млн долл. в течение трех дней с момента победы Трампа.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов разбогател на 1,8 млрд долл. после избрания Трампа. Его успехи были больше связаны с изменениями мирового рынка нефти, чем с политикой в США, отмечает Forbes.

Ранее Forbes сообщал, что совокупное состояние членов кабинета избранного президента Дональда Трампа - самое большое за всю историю правительств США. Журнал оценил эту величину в 4,5 млрд долларов - при том, что Трампу осталось назначить еще двух министров: сельского хозяйства и по делам ветеранов.

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