Официальный курс валют и банковских металлов на 10 января

Официальный курс валют на 10 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.
Нацбанк Украины установил на 10 января 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2702.0929 грн за 100 долларов, 2861.2462 грн за 100 евро, 4.4547 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 10 января, по данным Finance.ua.
Покупка: 27.44 грн за 1 доллар, 28.60 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 27.94 грн за 1 доллар, 29.30 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 10 января, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.
Нацбанк Украины установил на 10 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 318306.54 грн, серебро – 4444.94 грн, платина – 261292.38 грн, палладий – 199414.46 грн.
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