"Укрзализныця" закупила бракованных запчастей на 20 миллионов

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила факт поставки неликвидных запасных частей к поездам государственного предприятия "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений УЗ заключило договора на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты сознательно поставили комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что значительно снижало срок их эксплуатации. При этом чиновники структурного подразделения со своей стороны не обеспечили надлежащую проверку качества товара.

Согласно выводам экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время перевозок.

В офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих.

Сейчас неликвидная продукция опечатана и передана на хранение госпредприятия.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее глава Укрзализныци Войцех Балчун признавался, что был поражен уровнем коррупции в компании, когда только входил в курс дел.

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