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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Оппозиционный парламент Венесуэлы пытается помешать сделке с "Роснефтью"

время публикации: 13:00
последнее обновление: 13:07
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Оппозиционный парламент Венесуэлы одобрил соглашение о протесте против "незаконной продажи" акций совместного предприятия российской компании "Роснефть", передает РИА "Новости" со ссылкой на Universal. Сделка была закрыта в прошлом году, но парламентарии утверждают, что она была совершена незаконно.

В рамках сделки, которую пытаются оспорить депутаты, "Роснефть" покупала у венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA акции совместного предприятия Petromonagas, которое разрабатывает нефтяной пояс реки Ориноко. За 500 млн долларов доля российской компании была увеличена с 17% до 40%.

Член Национальной ассамблеи Элиас Мата сообщил коллегам, что изучавший этот вопрос комитет по нефти и энергетике пришел к выводу о нарушении конституции страны. Она требует одобрения сделки парламентом. Депутат посетовал, что глава PDVSA Эулохио дель Пино не проконсультировался с законодателями по этой сделке. Он также отметил, что профильная комиссия потребовала начать расследование причин снижения добычи нефти в стране.

Нацассамблея назвала "изменой" продажу государственной собственности правительством, единогласно выразив протест.

В настоящее время в рамках СП Petromonagas добывается более 130 тысяч баррелей сверхтяжелой нефти в сутки. "Роснефть" также участвует в ряде других совместных проектов в Венесуэле, которые реализует вместе с PDVSA: этот "Карабобо-2,4" (СП "Петровиктория"), "Хунин-6" (СП "ПетроМиранда"); СП "Бокерон"; СП "Петропериха".

Кризис власти в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад. Никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Николас Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент, в свою очередь, заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  
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