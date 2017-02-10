За границей работает пять миллионов украинцев

За границей работает пять миллионов граждан Украины, сообщил на симпозиуме по вопросам легальной занятости украинцев за рубежом и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.

"На сегодняшний день, по данным МИД, пять миллионов украинцев работают за рубежом. И многие наши соотечественники действительно сталкиваются с сомнительными посредниками на рынке труда, которые отправляют работать людей по туристическим визам, и никому нет никакого дела, как будет там человек работать, в каких условиях", - приводятся слова Ярошенко на сайте Службы занятости.

Чиновник отметил, что невозможно остановить волну миграции, но можно сделать все возможное, чтобы украинцы там имели защиту и вернувшись домой имели дальнейшие гарантии.

В свою очередь глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега отметил, что его ведомство делает все возможное для того, чтобы контролировать условия труда наших работников, но это возможно только там, где Украинцы работают легально.

На мероприятии привели данные соцопроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинских граждан, которые работали за границей в течение последних пяти лет. Больше всего выезжали на работу в Польше - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы.

Ранее сообщалось, что Польша, Чехия и Эстония увеличивают квоты для украинских заробитчан.

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