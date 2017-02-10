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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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НБУ обнародовал новое распределение банков на группы
время публикации: 19:52
последнее обновление: 19:52
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НБУ обнародовал новое распределение банков на группы

Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на группы на 2017 год - банки с государственной долей, банки иностранных банковских групп и банки с частным капиталом. Об этом говорится в решении Правления НБУ от 10 февраля 2017 года № 76-рш, сообщает официальный сайт регулятора.

"Согласно документу, предусмотрены следующие группы: банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка. Банки иностранных банковских групп (банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам. Банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка", - говорится в сообщении.

В первую группу вошли: "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Украинский банк реконструкции и развития" и "Расчетный центр".

Во вторую группу вошли: "Проминвестбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен банк Аваль", "ВТБ банк", "Кредобанк" и другие. В третью группу - "ПУМБ", "Диамантбанк", банк "Восток", "Новый банк" и другие. Читайте также: НБУ со следующей недели может начать стресс-тестирование еще 33 банков

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Группировка не будет применяться для надзорных целей.

Как уже сообщалось, на следующей неделе Национальный банк Украины может начать стресс-тестирование 33 банков, на которые приходится лишь 2 % активов банковской системы.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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