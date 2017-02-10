Насалик: Украина может отказаться от угля из Донбасса

В Украине достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканале "1+1".

"Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", - сообщил министр.

Однако он также отметил, что в случае отказа придется найти 15 млрд дополнительных средств.

"Надо сразу понять, это 15 млрд дополнительных средств и мы должны понять, что эти 15 млрд ... за чей счет балл будет", - сказал Насалик.

По словам министра, эти 15 млрд лягут на плечи экономики и потребителей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы.

Напомним, в 2014 году в результате военного конфликта 88 угольных шахт оказались на не контролируемой Украиной территории Донбасса. Поэтому отечественные ТЭС впервые за годы независимости столкнулись с дефицитом угля, а население попало под угрозу веерных отключений электроэнергии. Чтобы этого не допустить, правительство еще летом 2014 решило закупать уголь в Южной Африке. И в августе 2014 года государственное предприятие "Укринтерэнерго" заключило соглашение с британской Steel Mont Trading на поставку 250 тыс тонн южноафриканского угля. Впоследствии Генпрокуратура обвинила руководство госкомпании в том, что плохой по качеству уголь покупается по завышенным (на 10-15 долларов за тонну) ценам и не горит на украинских станциях.

В тот период также сообщалось, что покупка угля у южноафриканцев или россиян - не единственный путь решения проблемы обеспечения украинских ТЭС антрацитом, поскольку антрацит можно ввозить и с оккупированных территорий Донбасса. Приверженц такого способа снабжения углем отмечали, что в случае успешных переговоров с оккупантами этот уголь обходился бы Украине значительно дешевле, чем российский или африканский.

Однако украинское правительство изначально стояло на позиции, что покупать уголь у сепаратистов - плохая идея, украинские чиновники в течение последнего года сделали много заявлений о недопустимости сотрудничества с сепаратистами. Однако перед началом отопительного сезона 2015-2016 в правительстве начали признавать, что без поставок из оккупированного Донбасса не обойтись.

Ранее, в мае 2015 года Кабинет министров вывел неподконтрольные территории на востоке страны из общего энергетического рынка Украины, обязав энергоснабжающие компании "ДТЭК Донецоблэнерго" и "Луганское энергетическое объединение" закупать электроэнергию у местных компаний и вести ее отдельный учет. Подчеркивалось, что это постановление вступает в силу с 7 мая 2015 года и действует до полного восстановления конституционного строя Украины на неконтролируемой территории.

Позже, через три месяца, Кабинет министров согласовал схему вывоза угля из зоны АТО через территорию России. Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин отмечал, что согласованная схема вывоза через территорию РФ предусматривает поставку угля не на Луганскую ТЭС, как это практиковалось ранее, а на ТЭС, которые работают в Объединенной энергосистеме Украины.

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