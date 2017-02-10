Монета "Евромайдан" может стать "монетой года" с точки зрения дизайна

Украинская памятная монета "Евромайдан" вошла в финал Международного конкурса "Лучшая монета года" в номинации "Лучшее художественное решение". Организатором конкурса является влиятельное в нумизматическом мире издание "Krause Publication" (США), сообщает официальный сайт Национального банка Украины.
Итоги подвели во время 46-го Всемирной ярмарки денег, которая состоялась 3-6 февраля в Берлине.
"В финал этого престижного конкурса в 10 номинациях попали 100 монет, выпущенных в 2015 году монетными дворами и национальными банками стран мира, что означает высшее признание монеты за тему, дизайн и маркетинг", - отмечает НБУ.
Участниками ярмарки, которая является крупнейшим собранием производителей нумизматической продукции, оптовых дилеров и коллекционеров, стали в этом году более 60 центральных банков и монетных дворов мира. Представили более 330 экспонентов. Мероприятие посетили более 15 000 человек.
Памятная монета "Евромайдан" из нейзильбера посвящена акциям протеста, которые проходили в Украине в ноябре 2013 года - феврале 2014 года ради изменений. Монета имеет номинал 5 гривен.
На аверсе монеты на рельефном фоне, стилизованном под развевающийся флаг, изображен фрагмент вече и отчеканена фраза из Конституции "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ".
На реверсе монеты на фоне флага Европейского Союза изображен кулак, который держит государственный флаг Украины (флаги изображены с использованием тампопечати).
Напомним, в 2015-м НБУ выпустил серию монет, посвящённую Евромайдану.
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