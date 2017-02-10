ЕИБ запускает новую схему поддержки малого и среднего бизнеса в Украине

В Украине стартовала программа ЕС, которая позволит Европейскому инвестиционному банку поддержать малые и средние предприятия.

Об этом сообщает Европейская служба внешних дел, передает "Европейская правда".

Сообщается, что цель инициативы – укрепление экономического развития в целевых странах, оказывая финансовую и техническую поддержку малым и средним предприятиям (МСП).

Группа ЕИБ объединила усилия с Инвестиционным фондом соседства (Neighbourhood Investment Facility) ЕС, чтобы предоставить полный пакет документов, разработанных для помощи компаниям в Украине, Молдове и Грузии.

Сообщается, что компании благодаря этому получат больше возможностей, связанных с выполнением соглашения о свободной торговле с ЕС, которое предусматривает постепенное снятие барьеров в торговле и приведение стандартов в соответствие с требованиями ЕС.

По данным Европейской службы внешних дел, вклад ЕС является частью более широкой инициативы Европейской Комиссии "EU4Business", которая объединяет программы, финансируемые ЕС, для поддержки развития малого и среднего бизнеса и улучшение бизнес-среды в регионе Восточного партнерства.

"Частный сектор приводит к росту и новых возможностях для трудоустройства в Украине. Новая инициатива ЕС должна укрепить этот сегмент национальной экономики", - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак на конференции, которая имеет целью информировать различные заинтересованные стороны в Украине относительно доступа к финансированию от банка ЕС.

Напомним, Украина и Европейский инвестиционный банк подписали 4 соглашения по финансовой помощи на сумму 600 млн евро в сферах высшего образования, энергосбережения, транспортной инфраструктуры и малого и среднего предпринимательства. Так, Украина присоединится к программе ЕС для малого и среднего бизнеса COSME - эта ведущая программа ЕС с бюджетом 2,3 млрд. евро, направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой в рамках стратегии "Европа 2020".

В рамках программы предусмотрено участие Украины в таких ее составляющих, как: улучшение условий доступа МСП на рынки; улучшение регуляторных условий функционирования МСП; формирование культуры ведения бизнеса.

Отметим, что инициатива "Стратегия реформ 2020", которую президент Украины Петр Порошенко презентовал в сентябре 2015 года, предусматривает, что к 2020 году Украина войдет в топ-20 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (на то время 112-е место), кредитный рейтинг страны на уровне инвестиционной категории увеличится с ССС до ВВВ, а по индексу глобальной конкурентоспособности Украина войдет в топ-40 стран.

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