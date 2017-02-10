Фонд гарантирования: из "Хрещатика" вывели активов на три миллиарда гривен

84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" на сумму 33,38 млрд грн - инсайдерские кредиты, 85% ценных бумаг - мусорные. Об этом говорится в сообщении официального сайта Фонда гарантирования вкладов.

Как отмечается, несмотря на то, что "на бумаге" стоимость активов банка, включенных в конкурсную массу, составила 8,13 млрд грн, независимые лицензированные оценщики оценили их в 2,65 млрд грн.

"Сегодня Фондом подано 66 заявлений о совершении уголовных преступлений, направлено 220 исковых заявления и открыто 270 исполнительных производств в том числе с целью возвращения выведенных ТОП-менеджментом банка активов", - говорится в сообщении.

52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4 305,48 млн грн, - это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) - кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4 005,68 млн грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше - 834,360 млн грн, говорится в сообщении.

Также, как отметили в Фонде, с момента признания банка неплатежеспособным заемщики не обслуживают свои договора, несмотря на то, что ведут активную хозяйственную деятельность.

Кроме того, почти половина кредитного портфеля корпоративных клиентов банка фактически необеспеченной:

- кредиты на 1,068 млрд грн были выданы под залог "мусорных ценных бумаг";

- и еще на 0,57 млрд грн - под залог имущественных прав по контрактам или же договорам поручительства, или же вообще изначально были беззалоговыми.

"По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлено заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - продолжаются судебные процессы", - отметили в Фонде.

Напомним, 5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел в финучреждении временную администрацию.

Прокуратура разоблачила 16 служащих банка "Хрещатик" в хищении свыше 81 млн гривен депозитов.

Справка

24,9379% акций банка принадлежит Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка являются Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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