 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 10 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Официальный курс валют и банковских металлов на 10 февраля
время публикации: 06:44
последнее обновление: 06:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Нацбанк Украины установил на 10 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2702.5143 грн за 100 долларов, 2889.5283 грн за 100 евро, 4.5787 грн за 10 российских рублей

Официальный курс валют на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.

Нацбанк Украины установил на 10 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2702.5143 грн за 100 долларов, 2889.5283 грн за 100 евро, 4.5787 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 10 февраля, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.13 грн за 1 доллар, 28.83 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.55 грн за 1 доллар, 29.51 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото подешевело, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 10 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 334246.97 грн, серебро – 4787.50 грн, платина – 274575.45 грн, палладий – 207823.35 грн.

facebook

Cсылки по теме:

МВФ опроверг заявление Ревы: украинские власти согласились повысить пенсионный возраст
// NEWSru.ua // Экономика // 9 февраля 2017 г.

Гройсман: есть основания утверждать, что пенсионная реформа будет проведена в 2017 году
// NEWSru.ua // Экономика // 8 февраля 2017 г.

НБУ смягчил требования по покупке банками валюты на межбанке – лимит увеличили впятеро
// NEWSru.ua // Экономика // 8 февраля 2017 г.

Гонтареву обвинили в том, что Нацбанк присвоил расчетный код МФО "Центробанку "ДНР". НБУ опровергает
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.

В Украине заработал британский сервис мгновенных денежных переводов
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.

Российские банки в Украине работают под надзором куратора - НБУ
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.

НБУ: золотовалютные резервы сократились до 15,4 миллиарда долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 6 февраля 2017 г.

НБУ: массовое закрытие ФЛПов приведёт к уменьшению формальной занятости
// NEWSru.ua // Экономика // 3 февраля 2017 г.

Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"
// NEWSru.ua // Экономика // 3 февраля 2017 г.

Гонтарева: крупных банкротств банков уже не будет
// NEWSru.ua // Экономика // 2 февраля 2017 г.

В отсутствие возмещения НДС в январе госбюджет-2017 был перевыполнен на 38,7%
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2017 г.

В Украине с 2018-го могут создать новую инспекцию по мониторингу образа жизни граждан
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2017 г.

Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" и назначил залог в 160 миллионов
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Экс-главе правления "Имэксбанка" предъявлено подозрение в хищении, - Фонд гарантирования вкладов
// NEWSru.ua // Экономика // 31 января 2017 г.

Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг – Dragon Capital
// NEWSru.ua // Экономика // 30 января 2017 г.

Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста. Прокуратуре разрешили его задержать
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.

В Украине может появиться арабский банк. В НБУ и Кабмине не против
// NEWSru.ua // Экономика // 27 января 2017 г.

Нацбанк сохранил учётную ставку и повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 2,8%
// NEWSru.ua // Экономика // 26 января 2017 г.

Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках
// NEWSru.ua // Экономика // 25 января 2017 г.

Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ, заявил Розенко
// NEWSru.ua // Экономика // 25 января 2017 г.

Из 5 млрд грн активов в банке "Михайловский" осталось только 138 млн
// NEWSru.ua // Экономика // 24 января 2017 г.

Приватизация за год принесла вместо ожидаемых 17 миллиардов гривен почти 190 миллионов
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:13
 На берег Новой Зеландии выбросились сотни китов
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 10 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:13

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017