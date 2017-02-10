Официальный курс валют и банковских металлов на 10 февраля

Официальный курс валют на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.

Нацбанк Украины установил на 10 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2702.5143 грн за 100 долларов, 2889.5283 грн за 100 евро, 4.5787 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 10 февраля, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.13 грн за 1 доллар, 28.83 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.55 грн за 1 доллар, 29.51 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото подешевело, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 10 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 334246.97 грн, серебро – 4787.50 грн, платина – 274575.45 грн, палладий – 207823.35 грн.

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