Официальный курс валют и банковских металлов на 10 февраля

Официальный курс валют на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.
Нацбанк Украины установил на 10 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2702.5143 грн за 100 долларов, 2889.5283 грн за 100 евро, 4.5787 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 10 февраля, по данным Finance.ua.
Покупка: 27.13 грн за 1 доллар, 28.83 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 27.55 грн за 1 доллар, 29.51 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 10 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото подешевело, серебро, платина и палладий подорожали.
Нацбанк Украины установил на 10 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 334246.97 грн, серебро – 4787.50 грн, платина – 274575.45 грн, палладий – 207823.35 грн.
|
Cсылки по теме:
МВФ опроверг заявление Ревы: украинские власти согласились повысить пенсионный возраст
// NEWSru.ua // Экономика // 9 февраля 2017 г.
Гройсман: есть основания утверждать, что пенсионная реформа будет проведена в 2017 году
// NEWSru.ua // Экономика // 8 февраля 2017 г.
НБУ смягчил требования по покупке банками валюты на межбанке – лимит увеличили впятеро
// NEWSru.ua // Экономика // 8 февраля 2017 г.
Гонтареву обвинили в том, что Нацбанк присвоил расчетный код МФО "Центробанку "ДНР". НБУ опровергает
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.
В Украине заработал британский сервис мгновенных денежных переводов
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.
Российские банки в Украине работают под надзором куратора - НБУ
// NEWSru.ua // Экономика // 7 февраля 2017 г.
НБУ: золотовалютные резервы сократились до 15,4 миллиарда долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 6 февраля 2017 г.
НБУ: массовое закрытие ФЛПов приведёт к уменьшению формальной занятости
// NEWSru.ua // Экономика // 3 февраля 2017 г.
Глава "Укрпошты" оценил свои реформы на "три с плюсом"
// NEWSru.ua // Экономика // 3 февраля 2017 г.
Гонтарева: крупных банкротств банков уже не будет
// NEWSru.ua // Экономика // 2 февраля 2017 г.
В отсутствие возмещения НДС в январе госбюджет-2017 был перевыполнен на 38,7%
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2017 г.
В Украине с 2018-го могут создать новую инспекцию по мониторингу образа жизни граждан
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2017 г.
Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" и назначил залог в 160 миллионов
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Экс-главе правления "Имэксбанка" предъявлено подозрение в хищении, - Фонд гарантирования вкладов
// NEWSru.ua // Экономика // 31 января 2017 г.
Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг – Dragon Capital
// NEWSru.ua // Экономика // 30 января 2017 г.
Экс-глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста. Прокуратуре разрешили его задержать
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
В Украине может появиться арабский банк. В НБУ и Кабмине не против
// NEWSru.ua // Экономика // 27 января 2017 г.
Нацбанк сохранил учётную ставку и повысил прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 2,8%
// NEWSru.ua // Экономика // 26 января 2017 г.
Нацбанк считает завышенными проценты по депозитам в госбанках
// NEWSru.ua // Экономика // 25 января 2017 г.
Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ, заявил Розенко
// NEWSru.ua // Экономика // 25 января 2017 г.
Из 5 млрд грн активов в банке "Михайловский" осталось только 138 млн
// NEWSru.ua // Экономика // 24 января 2017 г.
Приватизация за год принесла вместо ожидаемых 17 миллиардов гривен почти 190 миллионов
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.