НБУ готовит стресс-тестирование ещё 33 банков

Национальный банк Украины на следующей неделе может начать стресс-тестирование 33 банков, на которые приходится всего 2% активов банковской системы. Об этом во время круглого стола на тему: "Упрощенная процедура капитализации и реорганизации банков" сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что начиная, наверное, со следующей недели мы начнем диагностическое обследование остальных банков. Это 33 банка, которые по своему размеру небольшие, так как на 60 банков (которые прошли стресс-тестирование - ред.) приходится 98% активов банковской системы. То есть - это лишь 2% активов, или 33 банка, которые мы будем диагностировать", - отметила Рожкова.

По ее словам, скорее всего эти банки не сдадут "диагностический экзамен", поскольку большинство из них являются следствием так называемого банковского "бэби-бума", поэтому "на сегодня инвесторов на такие банки нету".

Заместитель председателя НБУ напомнила, что сейчас 60 банков закончили стресс-тестирование, из которых 21 банк не нуждался в докапитализации, а 9 уже выполнили программу докапитализации.

Ранее сообщалось, что банки с российским капиталом в Украине в настоящее время ограничены в операциях, работают под надзором куратора и ищут покупателя.

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