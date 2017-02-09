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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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МВФ опроверг заявление Ревы: украинские власти согласились повысить пенсионный возраст
время публикации: 21:08
последнее обновление: 21:08
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Джерри Райс на брифинге 9 февраля 2017 года заявил, что украинское правительство приняло условия программы МВФ, в том числе согласилось с необходимостью "всеобъемлющей пенсионной реформы"

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге 9 февраля 2017 года заявил, что украинское правительство приняло условия программы МВФ, в том числе согласилось с необходимостью "всеобъемлющей пенсионной реформы".

"Это включает рассмотрение всех вариантов для продвижения к более современной системе с четкими правилами, которые обеспечивают меры относительно более длительной занятости и более позднего выхода на пенсию", - цитирует его "Укринформ".

Отмечается, что таким образом представитель МВФ ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявления министра социальной политики Украины Андрея Ревы, который не согласился с необходимостью повышать пенсионный возраст в Украине.

Напомним, 1 февраля Рева заявил, что МВФ требует повысить пенсионный возраст для украинцев, но в нынешней ситуации у Минсоцполитики нет аргументов в пользу такой меры.

Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет последним шагом после исчерпания всех возможностей решения проблемы Пенсионного фонда.

"Если бы я был убежден, что пенсионный возраст нужно повышать, я бы вышел и публично об этом заявил. Я бы взял на себя политическую смелость, но пока я не имею аргументов для этого. Я вижу другие возможности решения проблемы", - подытожил Рева.

6 февраля с аналогичным заявлением выступил и близкий к президенту Петру Порошенко министра финансов Украины Александр Данилюк.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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