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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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НАБУ: руководство ОГХК готовилось приватизировать предприятие в свою пользу
время публикации: 15:13
последнее обновление: 16:17
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Руководство ОАО "Объединенная горно-химическая компания" готовилось к осуществлению приватизации ОГХК в свою пользу

Руководство ОАО "Объединенная горно-химическая компания" готовилось к осуществлению приватизации этой компании в свою пользу. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Обвинения в адрес НАБУ в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности ОАО "Объединенная горно-химическая компания" не соответствуют действительности и отвлекают внимание общества от реального положения дел в ОГХК», - говорится в сообщении.

Как отмечается, из материалов расследования, собранных под процессуальным руководством прокуроров САП - в частности из аудиозаписи телефонных разговоров одного из подозреваемых, - следует, что руководство компании, готовилось к осуществлению приватизации ОГХК, вероятно, в свою пользу.

Кроме того, по версии сыщиков, организаторы схемы не хотели развивать компанию, выводили из нее финансовые ресурсы, сокращали штат сотрудников, а при этом договариваясь о поставках продукции на временно оккупированную территорию на востоке страны.

Досудебное расследование по данным фактам продолжается.

Ранее сообщалось, что для и.о. председателя правления ОАО "Объединенная горно-химическая компания" была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало и.о. председателя ПАО "Объединенная горно-химическая компания", который может быть причастен к нанесению убытков компании на сумму более 300 млн гривен.

И.о. председателя "Объединенной горно-химической компания" является Руслан Журило.

В прошлом году тогдашний глава Министерства эконмического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус добивался увольнения Журило с должности.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодной продаже ее продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что был знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда этот последний работал заместителем директора Восточного ГОКа.

Во вторник появилась информация, что ВостГОК в январе возобновил закупку концентрата урана у казахстанской НАК "Казатомпром" через австрийского посредника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.

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