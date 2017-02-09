Госстат: Украина в прошлом году экспортировала в Россию менее 10% товарной продукции

Объемы экспорта в страны Европейского Союза в 2016 году достигли 37,3% в общей структуре экспорта. Вместе с тем, в Российскую Федерацию экспортировали 9,8% продукции. Об этом на заседании правительства заявил председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает Укринформ.
"Экспорт в страны ЕС увеличился на 3,1% и достиг уровня 37,3%. В абсолютных величинах это составляет 13,2 млрд долл.", - сказал Вернер.
В то же время, экспорт в Российскую Федерацию уменьшился на 27,4%, а в общей структуре экспорта составил 9,8%.
Всего в Госстате отметили сокращение темпов падения украинского экспорта.
Ранее сообщалось, что половина украинского экспорта идёт в Евросоюз.
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