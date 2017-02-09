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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Внешний долг РФ достиг критического уровня
время публикации: 12:16
последнее обновление: 12:26
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Соотношение внешнего долга России к ВВП достигло максимума с 2004 года – 42%

Соотношение внешнего долга России к ВВП достигло максимума с 2004 года – 42%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ, пишет finclub.

Как сообщается, на конец 2015-го года этот показатель составлял 39%, в 2014-м - 29%, в 2013-м - 33%. Обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями снизилась до 12-летнего минимума.

По данным регулятора, к концу сентября общая сумма задолженности в 1,57 раза превышала годовые доходы от экспорта товаров и услуг, объем которых опустился до минимальной отметки с 2005 года (279 млрд долл.).

При этом на обслуживание полученных на Западе кредитов (процентные платежи и погашения) на конец третьего квартала должно было уходить 40% всего притока валюты от экспорта.

По методологии Международного валютного фонда и Счетной палаты, это значение находится выше критического порога в 25%.

Центробанк уточняет, что за этим критическим порогом внешний долг РФ находится все последние 12 лет, следует из данных центробанка: так, в 2015-м году его обслуживание стоило 32% всех валютных поступлений в Россию, а в 2007-м - 44%.

По итогам прошлого года внешний долг РФ вырос на 0,05% - почти до 519 млрд долл. В пересчете на душу населения эта сумма составляет 3,54 тыс долл.

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