Официальный курс валют и банковских металлов на 9 февраля

Официальный курс валют на 9 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подешевели.

Нацбанк Украины установил на 9 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2691.2499 грн за 100 долларов, 2870.2180 грн за 100 евро, 4.5221 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 9 февраля, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.20 грн за 1 доллар, 28.93 грн за 1 евро, 4.2 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.61 грн за 1 доллар, 29.58 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 9 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото и серебро подорожали, платина и палладий подешевели.

Нацбанк Украины установил на 9 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 334280.15 грн, серебро – 4774.28 грн, платина – 271008.86 грн, палладий – 206687.99 грн.

Cсылки по теме: