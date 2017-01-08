Американцы будут судиться против немецких финучреждений за чрезмерную плату по использованию дебетных карт

Американская юридическая фирма Hausfeld готовит многомиллиардный иск против многих немецких финансовых институтов - как сберегательных касс (Sparkassen), так и частных банков вроде Deutsche Bank или Commerzbank.

Об этом сообщает DW со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

По его данным, немецкие банки обвиняют в картельных договоренностях, благодаря которым они многие годы взимали чрезмерную плату за использование дебитных карт немецкой национальной платежной системы Electronic Cash(EC). Hausfeld планирует подать иск в суд во Франкфурте.

Представитель фирмы у Германии Кристофер Ротер заявил Bild am Sonntag, что ее учредитель - звездный американский юрист Майкл Хаусфельд - представляет интересы "нескольких хорошо известных клиентов". Согласно данным немецкого издания, в их число входят крупные нефтяные и торговые компании.

Торговые организации годами платили по карточным платежам 0,3 процента от суммы транзакции. Лишь в 2014 году после давления со стороны ведомства федеральной канцелярии банки согласились на переговоры по вопросу платы, после чего она упала на 40 процентов. В 2015 году дебитными картами были оплачены товары на почти 100 миллиардов евро.

Ранее держатели банковских карт MasterCard в Великобритании обратились в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции с просьбой взыскать с платежной системы 14 млрд фунтов.

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