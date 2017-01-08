Трюдо, вслед за Меркель и Олландом, отменил поездку в Давос – будет общаться с гражданами

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.
Об этом сегодня, 8 января, сообщает Укринформ со ссылкой на офис премьер-министра Канады.
"Премьер-министр больше не планирует посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме", - рассказали в офисе Трюдо.
Причиной отказа от поездки названа необходимость сосредоточиться на поездке по Канаде, которой Джастин Трюдо посвятит следующие несколько недель, чтобы общаться с гражданами.
При этом в офисе премьера подчеркнули, что Канаду в Давосе будет представлять внушительная делегация, в состав которой войдут несколько министров федерального правительства.
Это решение главы канадского правительства стало неожиданным, поскольку в декабре его офис объявил о подготовке к визиту на ВЭФ. В 2016-м Трюдо принимал участие в Форуме вместе с несколькими федеральными министрами.
Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже отказалисьот нынешнего Давоса.
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