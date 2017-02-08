Отныне госбюджет будут планировать в Украине на три года вперёд

Кабинет Министров одобрил обновленную концепцию управления государственными финансами, предусматривающий введение среднесрочного бюджетного планирования сроком на три и более лет. Документ был представлен министром финансов Александром Данилюком на еженедельном заседании правительства в среду, 8 февраля 2017 года, передает УНИАН.

По словам Данилюка, документ является системным и стратегически важным, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций, меняет политику управления госдолгом в сторону его уменьшения в среднесрочной перспективе до 60% ВВП.

"Важно, чтобы этот документ стал реальным. Мы уже подготовили план действий, который в течение недели разошлем во все органы власти", - сказал Данилюк, добавив, что Минфин уже ожидает от органов власти прогнозных данных и планов по 2017 году и на среднесрочную перспективу.

Комментируя необходимость принятия документа, премьер-министр Владимир Гройсман отметил: "Это важная стратегия. Здесь есть конкретные шаги, которые позволят эффективно использовать миллиарды госбюджета".

На этом же заседании Кабмин утвердил порядок распределения дотаций в размере 4 млрд грн для сельхозтоваропроизводителей на 2017 год, передает "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел, чтобы каждая гривня попала туда, где она имеет свое назначение, конкретному производителю, без любого влияния кого-либо в этой стране", - сказал Гройсман.

По его словам, Кабмин совместно с аграрным комитетом Верховной Рады и аграрными ассоциациями проводил длительные обсуждения порядка распределения средств.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый отметил, что объем дотаций не будет превышать объем средств уплаченного налога на добавленную стоимость агропроизводителями (дотация выплачивается товаропроизводителям ежемесячно пропорционально уплаченной суммы налога на добавленную стоимость).

В свою очередь исполняющий обязанности главы аграрного комитета Верховной Рады Александр Бакуменко попросил учесть его замечания относительно порядка распределения дотаций.

"ГФС должна разработать три важнейших документа, чтобы заработал этот порядок. Первый - это форма заявления о включении в реестр получателей дотаций, второй - порядок ведения реестра получателей дотаций, третий – дополнение к декларации об уплате НДС", - сказал он в ходе заседания правительства.

Он также заявил, что в порядке должно быть прописано ограничение относительно 50% выплат в пределах этой суммы на дотирование птицеводства. "Первое, что мы просили - это равномерное распределение по месяцам ассигнований, второе мы договаривались ограничить до 50% выплату от всей бюджетной дотации птицеводству. Этого хватит вполне, и я думаю, что это должно быть отражено в этих порядках", - отметил он.

Гройсман поручил доработать технические правки по порядку распределения дотаций до конца текущей недели.

Премьер уточнил, что аналогичная работа будет проведена по утверждению порядка на поддержку сельхозмашиностроения. Он выразил надежду, что порядок распределения средств по этой программе будет утвержден на следующем заседании правительства.

Напомним, в конце января Украина договорилась с ЕС о возобновлении экспорта украинской курятины.

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