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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Украина выполнила требования МВФ по лицензированию хозяйственной деятельности - отчёт
время публикации: 10:43
последнее обновление: 10:43
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Украина фактически полностью выполнила требования ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда в части экономической дерегуляции, а именно - в сфере лицензирования определенных видов деятельности, приняв 22 стратегически важных решения из необходимых 24. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, опубликованном на сайте Администрации президента Украины.

"Дерегуляция осталась в ТОП-5 приоритетных реформ, несмотря на смену правительства в начале 2016 года. Правительство приблизилось к полному выполнению обязательств перед МВФ в части утверждения лицензионных условий на ведение отдельных видов деятельности: сейчас из 24 необходимых документов уже принято 22", - говорится в отчете.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  
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