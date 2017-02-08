Украина выполнила требования МВФ по лицензированию хозяйственной деятельности - отчёт

Украина фактически полностью выполнила требования ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда в части экономической дерегуляции, а именно - в сфере лицензирования определенных видов деятельности, приняв 22 стратегически важных решения из необходимых 24. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, опубликованном на сайте Администрации президента Украины.

"Дерегуляция осталась в ТОП-5 приоритетных реформ, несмотря на смену правительства в начале 2016 года. Правительство приблизилось к полному выполнению обязательств перед МВФ в части утверждения лицензионных условий на ведение отдельных видов деятельности: сейчас из 24 необходимых документов уже принято 22", - говорится в отчете.