В СБУ рассказали, что ищут в "Укргазвыдобуванни"

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц ПАО "Укргазвыдобування" на выводе денег из общества, в помещениях в среду проводят обыски. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники главного офиса "Укргазвыдобування" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг.

Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности.

"Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки", - отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сегодня, 8 февраля, правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях ОАО "Укргазвыдобування" в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур. Продолжается досудебное следствие.

Отметим, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування", которые находятся в Киеве и Полтаве. Ранее председатель "Укргазвидобуванння" Олег Прохоренко заявил, что неизвестные люди собирают о нем информацию частного характера.

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