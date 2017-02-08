НБУ смягчил требования по покупке банками валюты на межбанке – лимит увеличили впятеро

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой ее покупки.
"До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривню не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты может быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)", – говорится в сообщении НБУ в среду, 8 февраля.
Согласно ему, соответствующее постановление правления центробанка №7 от 7 февраля вступает в силу с 9 февраля.
"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможность более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", – подчеркнули в Нацбанке.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины разрешил банкам с 15 июня 2016 года изменять курсы купли/продажи валюты в течение операционного (рабочего) дня.
|
Cсылки по теме:
НБУ продлил ограничения на кредитном и валютном рынках
// NEWSru.ua // Экономика // 14 декабря 2016 г.
НБУ смягчил ряд валютных ограничений для банков и их клиентов
// NEWSru.ua // Экономика // 22 ноября 2016 г.
Нацбанк сократил срок ожидания покупки валюты на межбанке с двух до одного дня
// NEWSru.ua // Экономика // 25 мая 2016 г.
НБУ отменил требование по обязательной продаже валюты для кредитов от нерезидентов на оплату импорта
// NEWSru.ua // Экономика // 28 апреля 2016 г.
НБУ увеличил лимиты на снятие и покупку валюты
// NEWSru.ua // Экономика // 3 марта 2016 г.