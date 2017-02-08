Гройсман: есть основания утверждать, что пенсионная реформа будет проведена в 2017 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что есть основания утверждать, что реформа пенсионной системы будет проведена в 2017 году, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система - она будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат, но систему будет необходимо основательно поменять, и мы будем готовы предложить украинскому обществу такое решение. Всему свое время", - сказал премьер на заседании Кабинета министров в среду, 8 февраля.

Гройсман расхвалил свое правительство и заверил, что он не популист



По словам премьера, новая пенсионная система будет справедливой для всех граждан.

Владимир Гройсман считает необходимым построить такую модель, которая будет сдерживать рост цен на потребительские товары.

"Очень важно, чтобы мы построили такую модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен", - сказал премьер.

Он заявил, что некоторые группы товаров вызывают обеспокоенность Кабмина - в частности, молочные продукты.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено поддерживать отечественного производителя и на заседании в среду намерен утвердить распределение государственной поддержки животноводству.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

Гройсман расхвалил свое правительство и заверил, что он не популист



Владимир Гройсман возмущен заявлениями некоторых политиков, которые критикуют правительство. Об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров, пишет "Украинская правда".

"Хотел бы прокомментировать то, чем мы отличаемся от некоторых политиков, которые в последнее время, когда они хорошо отдохнули на нормальных курортах, не слезают сегодня с экранов и говорят, что все пропало", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство "борется не за власть, а за Украину".

"Эти политиканы борются за власть. У них есть только жажда власти. Многие из этих политиков десятилетиями работают в политике, занимали высокие ответственные посты в государстве, имели большинство в парламенте, имели все инструменты, чтобы привести Украину к экономическому успеху", - заявил Гройсман.

При этом он рассказал о том, как правительство выполняет данные обещания. В качестве примера Гройсман привел повышение заработной платы: "Мы с вами отвечаем за наши слова".

"Популизм, жертвами которого были украинцы много лет, привел к тому, что украинцы разочаровались и во власти, и в позиции. Потому что политики всем обещают все, но забывают выполнять. Мы выполняем то, что обещали ", - заявил премьер.

"Я точно знаю, что мы добьемся успеха. Собаки лают, а караван идет ", - сказал Гройсман.

Ранее Национальны банк Украины в своем отчете заявил, что повышение минимальной зарплаты оставит без работы около 630 тысяч человек.

Напомним, 8 июля 2016 Гройсман обвинил экс-премьера Тимошенко в том, что она лично получала выгоду от действия незаконных газовых схем.

Тимошенко потребовала через суд опровержения этих слов, однако проиграла.

Cсылки по теме: