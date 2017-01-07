В 2016 году НАБУ предотвратило хищение 500 миллионов

В течение 2016 года Национальному антикоррупционному бюро удалось вернуть более 100 миллионов и помешать хищению более чем полмиллиарда гривен.

Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.

"В течение 2016 благодаря усилиям НАБУ на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 миллионов, помешать хищению более чем полмиллиарда гривен. Продолжаем работать, чтобы положительные перемены стали необратимыми", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ расследует 13 дел по нарушениям при е-декларировании.

Национальному антикоррупционному бюро Украины удалось вернуть государству более 100 млн гривен за 2016 год.

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