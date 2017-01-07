Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж

Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов - на 1,55 млн меньше, нежели годом ранее.
Об этом сообщает The Guardian.
Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли.
Тим Кук при этом получил дополнительный доход от продажи акций компании в размере 136 млн долларов.
Финансовый директор Apple Лука Маэстри и старший вице-президент по розничным продажам Ангела Арендтс получили годовую зарплату в размере 23 млн долларов каждый - на 2 млн меньше, чем в 2015 году.
Информация о доходах менеджеров содержится в документах, предоставленных компанией американскому финансовому регулятору - государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чистый объем сбыта Apple в прошлом году составил 215,6 млрд долларов - на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционная прибыль составила 60 млрд долларов - на 15,7% ниже показателей предыдущего года.
Отметим, недавно Nokia и Apple возобновили патентные войны, подав встречные иски.
|
Cсылки по теме:
В Apple подтвердили, что работают над созданием беспилотного автомобиля
// NEWSru.ua // Авто // 4 декабря 2016 г.
Украинцы стали чаще покупать смартфоны и гаджеты
// NEWSru.ua // Экономика // 14 ноября 2016 г.
Китайские СМИ сообщили о первом взрыве iPhone 7
// NEWSru.ua // Экономика // 12 октября 2016 г.
В Украине разрешили iPhone 7
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.
Глава Госфискальной службы: все iPhone 7 завезены в Украину нелегально
// NEWSru.ua // Экономика // 27 сентября 2016 г.
Еврокомиссия оштрафовала Apple на 13 миллиардов евро в пользу Ирландии
// NEWSru.ua // Экономика // 30 августа 2016 г.