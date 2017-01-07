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NEWSru.ua // Экономика // Суббота, 7 января 2017 г.
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Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж
время публикации: 17:17
последнее обновление: 17:17
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Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов - на 1,55 млн меньше, нежели годом ранее

Глава корпорации Apple Тим Кук получил в прошедшем финансовом году зарплаты и бонусов на общую сумму 8,85 млн долларов - на 1,55 млн меньше, нежели годом ранее.

Об этом сообщает The Guardian.

Зарплаты и бонусы всех руководителей высшего звена Apple были урезаны из-за снижения показателей по продажам и прибыли.

Тим Кук при этом получил дополнительный доход от продажи акций компании в размере 136 млн долларов.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри и старший вице-президент по розничным продажам Ангела Арендтс получили годовую зарплату в размере 23 млн долларов каждый - на 2 млн меньше, чем в 2015 году.

Информация о доходах менеджеров содержится в документах, предоставленных компанией американскому финансовому регулятору - государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый объем сбыта Apple в прошлом году составил 215,6 млрд долларов - на 7,7% ниже, чем в 2015 году. Операционная прибыль составила 60 млрд долларов - на 15,7% ниже показателей предыдущего года.

Отметим, недавно Nokia и Apple возобновили патентные войны, подав встречные иски.

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