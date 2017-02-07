 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Украине заработал британский сервис мгновенных денежных переводов
время публикации: 19:17
последнее обновление: 19:17
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного телефона WorldRemit начинает работать в Украине

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного телефона WorldRemit начинает работать в Украине.

Об этом сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на PaySpaceMagazine.

Пользователи WorldRemit могут отправлять денежные переводы более чем в 3 тысячах пунктов обслуживания в Украине. Получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в 2016 году объем денежных переводов в Украину составил больше 1 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее НБУ упростил осуществление переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов. В частности, речь идет о пересылки денег родственникам на лечение и образование.

facebook

Cсылки по теме:

Российские платёжные системы обходят санкции через Visa, Mastercard и Грузию - СМИ
// NEWSru.ua // Экономика // 27 октября 2016 г.

НБУ обязал финучреждения прекратить сотрудничество с платёжными системами РФ
// NEWSru.ua // Экономика // 19 октября 2016 г.

Объем денежных переводов из Украины существенно сократился, - НБУ
// NEWSru.ua // Экономика // 26 февраля 2016 г.

Минфин США разрешил американцам отправлять частные денежные переводы в Крым
// NEWSru.ua // Экономика // 31 января 2015 г.

СМИ: WebMoney заподозрили в сотрудничестве с МММ, контрабанде и оплате наркотических лекарств
// NEWSru.ua // Экономика // 13 июня 2013 г.

Нацбанк жёстко ограничил переводы средств за границу физлицами
// NEWSru.ua // Экономика // 30 октября 2008 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:28
 Большинство шотландских парламентариев "проголосовали" против запуска Brexit
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 21:28

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017