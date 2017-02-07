В Украине заработал британский сервис мгновенных денежных переводов

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного телефона WorldRemit начинает работать в Украине.

Об этом сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на PaySpaceMagazine.

Пользователи WorldRemit могут отправлять денежные переводы более чем в 3 тысячах пунктов обслуживания в Украине. Получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в 2016 году объем денежных переводов в Украину составил больше 1 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее НБУ упростил осуществление переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов. В частности, речь идет о пересылки денег родственникам на лечение и образование.

Cсылки по теме: