В Украине заработал британский сервис мгновенных денежных переводов

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного телефона WorldRemit начинает работать в Украине.
Об этом сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на PaySpaceMagazine.
Пользователи WorldRemit могут отправлять денежные переводы более чем в 3 тысячах пунктов обслуживания в Украине. Получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.
Ранее сообщалось, что в 2016 году объем денежных переводов в Украину составил больше 1 миллиарда долларов.
Напомним, что ранее НБУ упростил осуществление переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов. В частности, речь идет о пересылки денег родственникам на лечение и образование.
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