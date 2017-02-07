 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Путин ратифицировал соглашение о "Турецком потоке" в обход Украины
время публикации: 7 февраля 2017 г., 22:55
последнее обновление: 7 февраля 2017 г., 22:55
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Путин ратифицировал соглашение о "Турецком потоке" в обход Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Как передает "Эспрессо", об этом говорится в опубликованном документе на портале правовой информации России.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", - указано в распоряжении.

Как пишут российские СМИ, газопровод позволит значительно снизить риски, связанные с транзитом газа по территории Украины.

Официальный представитель российского кабмина по этому вопросу - заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин - заявлял, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".

Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".

Напомним, 6 декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток". Перед этим 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства трубопровода "Турецкий поток".

Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. Речь идет о строительстве газопровода через Черное море к европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.

facebook

Cсылки по теме:

InoPressa. Что стоит за реанимацией "Турецкого потока"
// NEWSru.ua // Пресса // 11 октября 2016 г.

РФ и Турция подписали соглашение по "Турецкому потоку"
// NEWSru.ua // Экономика // 10 октября 2016 г.

Переговоры по "Турецкому потоку" заморожены – Анкара
// NEWSru.ua // Экономика // 11 сентября 2015 г.

Россия будет строить "Турецкий поток" несмотря на риски - Медведев
// NEWSru.ua // Экономика // 2 июня 2015 г.

"Газпром" начнет строить "Турецкий поток" без согласия Турции - СМИ
// NEWSru.ua // Экономика // 20 мая 2015 г.

"Нафтогаз" называет политическим блефом заявления "Газпрома" по "Турецкому потоку"
// NEWSru.ua // Экономика // 15 января 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:11
 Парасюк открыл "большой секрет" о президентских и парламентских выборах в октябре - СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 8 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:11

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017