Путин ратифицировал соглашение о "Турецком потоке" в обход Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Как передает "Эспрессо", об этом говорится в опубликованном документе на портале правовой информации России.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", - указано в распоряжении.

Как пишут российские СМИ, газопровод позволит значительно снизить риски, связанные с транзитом газа по территории Украины.

Официальный представитель российского кабмина по этому вопросу - заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин - заявлял, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".

Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".

Напомним, 6 декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток". Перед этим 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства трубопровода "Турецкий поток".

Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. Речь идет о строительстве газопровода через Черное море к европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.

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