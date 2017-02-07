Российские банки в Украине работают под надзором куратора - НБУ

Банки с российским капиталом в Украине в настоящее время ограничены в операциях, работают под надзором куратора и ищут покупателя, сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

НБУ: в Украине сейчас пять проблемных банков

Банковская система получила из-за Приватбанка рекордный убыток 159 млрд грн



Она напомнила, что в настоящее время на рынке работают пять банков с российским капиталом. " Для них есть два пути – или найти нового собственника или постепенно сокращать свое присутствие на рынке", - сказала она.

При этом Рожкова добавила, что хотя российские банки в настоящее время докапитализированы за счет конвертации в капитал ранее привлеченных ресурсов материнских банков, дальнейшее расширение их бизнеса в связи с санкциями является проблематичным.

"Их докапитализация (российских банков - ред) произошла преимущественно за счет конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капитал. Поэтому, учитывая существующие санкции, говорить о потенциальной будущей докапитализации мы не можем, а, значит, никакого развития быть не может, потому что наращивание активов вызывает необходимость в дополнительном капитале", - сказала Рожкова.

НБУ: в Украине сейчас пять проблемных банков



В Украине сейчас пять проблемных банков, но это не значит, что они будут закрыты. Об этом на брифинге во вторник сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"В течение 2,5 лет банки периодически попадали в статус проблемности, в этот период 13 банков сумели выйти из проблемности и нормально работают. Статус проблемности - это не приговор. Он дает нам возможность накладывать определенные ограничения", - заявила она.

Вероятно, что к проблемным банкам НБУ относит учреждения с непрозрачной структурой капитала. Сейчас таких банков два: "Новый" и "Гефест".

"У банка "Новый" есть мажоритарный акционер, это государственное предприятие КБ "Южное", которое относится к военно-промышленному комплексу и космической отрасли и является стратегическим. Именно с этим связана задержка легализация собственности. Конструкторскому бюро принадлежит 18% акций, а остальная часть распылена между мелкими акционерами, часть которых связана с руководством КБ. Очевидно, что для решения этой проблемы, необходима позиция государственных органов, которые над этим работают", - рассказал на этом же брифинге начальник отдела департамента регистрационных вопросов и лицензирования Александр Бевз.

"Банк Гефест - это предпоследний банк, который был создан в период "бэби-бума" в конце 2013 года и не вел никакой деятельности. По сути, у этого банка проблема не только со структурой собственности, но и с капиталом. Мы установили владельца, он предоставил гарантийные письма. Владелец ищет покупателя. Если он не выполнит нормативы капитала или не найдет покупателя, банк не останется на рынке", - добавил он.

Отметим, глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет.

"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли "Платинум" и "Фортуна-Банк". Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.

Банковская система получила из-за Приватбанка рекордный убыток 159 млрд грн



Украинская банковская система в 2016 году получила исторически высокий убыток в размере 159 млрд гривен, из которых около 136 млрд гривен - это убытки Приватбанка, обусловленные резервированием кредитного портфеля в конце года. Об этом говорится на сайте НБУ.

Для остальных банков общие убытки сократились до 23 млрд гривен с 66 млрд гривен в 2015 году.

Нацбанк предполагает, что в 2017 году банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность (без учета фактора Приватбанка).

"Мы ожидаем, что в 2017 году существенно снизится объем отчислений в резервы по активным операциям, и это даст возможность банковскому сектору в целом выйти на прибыльную деятельность после трех лет существенных убытков. Мы оставляем, конечно, фактор Приватбанка за скобками. Это банк, который требует особого внимания и особого подхода", - сказал на брифинге в НБУ директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

Он заявил, что в целом регулятор позитивно смотрит на 2017 год в банковском секторе и не ожидает сильных потрясений.

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