 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Президент подписал закон о зачислении части ренты за пользование недрами для добычи нефти и газа в местные бюджеты
время публикации: 17:09
последнее обновление: 17:11
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент подписал закон о зачислении части ренты за пользование недрами для добычи нефти и газа в местные бюджеты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата", принятый Верховной Радой 20 декабря 2016 года.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Распределение средств из рентной платы за пользование недрами… будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, соответствующий закон №3038 о направлении с 2018 года 5%-й ренты от добычи нефти, газа и газоконденсата в местные бюджеты 20 декабря поддержали 259 депутатов парламента.

Законом предполагается 2% ренты направлять в областные бюджеты, 2% - в районные и 1% - в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключения составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных громад, которые получат 3%. 95% ренты будет поступать в общий фонд государственного бюджета.

В случае пользования недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны, в общий фонд госбюджета будет зачисляться все 100% ренты.

В ходе обсуждения депутаты решили запустить эту норму с 2018 года, а не с 2017 года, чтобы не разбалансировать госбюджет-2017, потери которого могли бы составить 2,4 млрд грн.

Напомним, что сейчас рентная плата за пользование недрами при добыче природного газа из залежей на глубине до 5 км составляет 29%, из залежей на глубине более 5 км – 14%.

facebook

Cсылки по теме:

Минфин готов снизить ренту для газодобывающих компаний с 2017 года
// NEWSru.ua // Экономика // 24 марта 2016 г.

Нардепы приняли за основу законопроект о снижении ренты при добыче газа
// NEWSru.ua // Экономика // 6 октября 2015 г.

Украина уменьшит вдвое ренту при добыче газа с 1 октября - Яресько
// NEWSru.ua // Экономика // 13 июля 2015 г.

Рада на 100% увеличила рентную плату частным компаниям за добычу газа
// NEWSru.ua // Экономика // 25 декабря 2008 г.

Кабмин предложил Раде повысить акцизный сбор на нефтепродукты почти вдвое
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2008 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:52
 Немецкие журналисты утверждают, что в России уже вербуют наёмников для войны в Афганистане. Этим занимается Уткин
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 18:52

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017