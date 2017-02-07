Президент подписал закон о зачислении части ренты за пользование недрами для добычи нефти и газа в местные бюджеты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата", принятый Верховной Радой 20 декабря 2016 года.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Распределение средств из рентной платы за пользование недрами… будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, соответствующий закон №3038 о направлении с 2018 года 5%-й ренты от добычи нефти, газа и газоконденсата в местные бюджеты 20 декабря поддержали 259 депутатов парламента.

Законом предполагается 2% ренты направлять в областные бюджеты, 2% - в районные и 1% - в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключения составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных громад, которые получат 3%. 95% ренты будет поступать в общий фонд государственного бюджета.

В случае пользования недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны, в общий фонд госбюджета будет зачисляться все 100% ренты.

В ходе обсуждения депутаты решили запустить эту норму с 2018 года, а не с 2017 года, чтобы не разбалансировать госбюджет-2017, потери которого могли бы составить 2,4 млрд грн.

Напомним, что сейчас рентная плата за пользование недрами при добыче природного газа из залежей на глубине до 5 км составляет 29%, из залежей на глубине более 5 км – 14%.

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