Правительство обнародовало новый устав Укрзализныци

Кабинет министров обнародовал новый устав "Укрзализныця", которая предусматривает прямое подчинение компании правительству и формирование нового состава наблюдательного совета компании на конкурсной основе.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на Правительственном портале.

"До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры. Своим решением правительство отозвало эти делегированные функции - отныне все решения по управлению компании и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабмином, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры", - говорится в распоряжении.

Как указано в документе, Минэкономразвития предоставлены только полномочия по подготовке проектов таких решений.

Также будет изменен состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

"Этим решением устав "Укрзализныця" приведен в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, статьями 2 и 9 указанного выше закона и пунктами 25 и 26 устава "Укрзализныця" установлено, что учредителем и единственным акционером общества является государство в лице Кабмина.

Напомним, 19 января "Укрзализныцю" передали в управление Кабинету министров.

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