Гонтареву обвинили в том, что Нацбанк присвоил расчетный код МФО "Центробанку "ДНР". НБУ опровергает

Журналист Александр Дубинский заявляет, что Национальный банк Украины присвоил расчетный код МФО "Центральному резервному банку" "ДНР". Соответствующая информация размещена на его страничке в Facebook.

"Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код "Центральному резервному банку ДНР". Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка "ДНР" для расчетов", - отмечает журналист, при этом приводя ссылку на "постановление" боевиков, где указывается код МФО "ЦРБ ДНР".

По словам Дубинского, при этом официально такого кода на сайте НБУ нет.

"Конечно, Нацбанк его выдачу не признает, хотя официально не отрицает - в ответе на мой запрос там написали множество общих фраз, но ничего не сказали", - пишет Дубинский.

Журналист считает, что таким образом глава Нацбанка Валерия Гонтарева фактически признала существование "ДНР".

"Желаю ей поскорее получить тамошний паспорт", - написал Дубинский.

В свою очередь НБУ заявляет, что информация о якобы присвоении Национальным банком Украины МФО (код банка) "центральным банкам" так называемых "ДНР"/"ЛНР" не соответствует действительности.

"Национальный банк и украинская банковская система не осуществляют деятельность на территории самопровозглашенных так называемых "ЛНР"-"ДНР". НБУ также не регулирует деятельность банковских учреждений на неподконтрольных Украины территориях", - говорится в сообщении украинского центробанка во вторник, 7 февраля 2017 года.

Нацбанк напомнил, что осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, было приостановлено в 2014 году.

Также Нацбанк отметил, что проверить код банка (МФО) и узнать более подробную информацию о субъекте, которому он принадлежит, можно на официальной странице центробанка в справочнике банков Украины, согласно которому указанный Дубинским код не используется.

"Также обращаем внимание, что использование "центральными банками" так называемых ДНР-ЛНР финансовых терминов подобных тем, что использует украинская банковская система, не может доказывать факт сотрудничества с НБУ", - подчеркивается в заявлении центробанка.

В ответ Дубинский возразил: то, что Нацбанк говорит об "использовании" данного кода, отмежевываясь при этом от его присвоени, это еще раз подтверждает, как он считает этот факт достоверным.

"МФО 400019, который сейчас указывает ЦРБ "ДНР", использовался для расчетов с белорусским филиалом "Жилстройбанка" (в Украине он стал называться "Укрсоцбанк").

После ликвидации "Жилстройбанка" код стал "ничейным".

А теперь, как пишет НБУ, "используется" Центральным резервным банком "ДНР", - сказано в его ответе на опровержение от регулятора.

Однако, как продолжает Дубинский, "просто присвоить себе МФО - это бессмысленно". "Потому что такие коды после развала СССР используются только в Украине и Узбекистане", - говорит он.

"Поэтому очевидно, что наличие у ЦРБ "ДНР" МФО 400019 необходимо только для расчетов с Украиной. И я уверен, что если народные депутаты с помощью запросов добьются ответов на вопрос, какие расчеты проходят с использованием этого МФО - мы узнаем много чего интересного", - резюмирует журналист.

Напомним, ранее Гонтареву неоднократно обвиняли в принятии решений в интересах крупного российского полугосударственного банковского капитала.

Тем временем 7 февраля ее заместительница Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом в Украине в настоящее время ограничены в операциях, работают под надзором куратора и ищут покупателя.

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