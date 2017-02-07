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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Украина и США подписали межправительственное соглашение о FATCA
время публикации: 16:03
последнее обновление: 16:03
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Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) подписали во вторник 7 февраля в Киеве министр финансов Украины Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович.

"Это соглашение позволяет снизить возможности для финансовых махинаций, уклонения от налогообложения, содействовать лучшему обмену информации между Украиной и США, обмену опытом и усилению нашего сотрудничества с США", - сказал Данилюк после подписания, передает "Интерфакс-Украина".

Йванович пояснила, что в рамках соглашения США на государственном уровне будут получать от украинской стороны информацию об администрировании доходов и налогов американских граждан и компаний, в которых они владеют долями.

"Наше двухстороннее сотрудничество в сфере администрирования доходов и налогов – это дорога с двухсторонним движением", - подчеркнула посол, отметив, что США также готовы делиться необходимыми данными с украинскими властями.

Данилюк уточнил, что FATCA уже подписали около 60 стран и сейчас к нему присоединяются страны ЕС.

Министр также подчеркнул, что приоритетом правительства является усиление сотрудничества с международными партнерами в сфере борьбы с уклонением от налогообложения, а также избежание двойного налогообложения. В частности, 8 февраля в Верховной Раде ожидается ратификация подобного соглашения с Люксембургом.

Йованович со своей стороны сообщила, что США продолжат поддержку усилий украинского правительства по повышению прозрачности администрирования доходов и налогов.

По ее словам, в настоящее время в Украине по различным американским программам технической помощи работает больше финансовых советников, чем в какой либо другой стране мира.

Напомним, что еще в октябре 2013 года украинское правительство решило вступить в переговоры с США о подписании этого межгосударственного соглашения, чтобы скоординировать действия в связи с приближением вступления в силу закона "О налоговых требованиях к иностранным счетам".

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