Иностранный собственник Полтавской газонефтяной компании отсудил у Украины 12 млн долларов

Британская компания JKX Oil&Gas, которая владеет Полтавской газонефтяной компанией, отсудила у Украины в международном арбитражном суде 12 млн долларов.
"Суд установил, что правительство Украины нарушило часть обязательств, взятых на себя в рамках двустороннего инвестиционного договора между правительством Британии и правительством Украины, и присудил возмещение убытков в размере около 12 млн долларов", - сообщается на сайте компании.
Напомним, два года назад JKX Oil&Gas подала иск в Стокгольмский арбитраж, оспаривая резкое повышение ренты на добычу газа. Компания намеревалась отсудить у Украины 180 млн долларов.
Крупнейшие акционеры JKX Oil&Gas - структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (владеет 27,5% JKX, однако не контролирует компанию), Александра Жукова (владеет 11,45%). Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX.
Полтавская газонефтяная компания - один из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в Украине. Она имеет лицензии на разработку нескольких нефтегазовых месторождений в Полтавской области.
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