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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Иностранный собственник Полтавской газонефтяной компании отсудил у Украины 12 млн долларов
время публикации: 11:22
последнее обновление: 12:06
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Британская компания JKX Oil&Gas, которая владеет Полтавской газонефтяной компанией, отсудила у Украины в международном арбитражном суде 12 млн долларов

Британская компания JKX Oil&Gas, которая владеет Полтавской газонефтяной компанией, отсудила у Украины в международном арбитражном суде 12 млн долларов.

"Суд установил, что правительство Украины нарушило часть обязательств, взятых на себя в рамках двустороннего инвестиционного договора между правительством Британии и правительством Украины, и присудил возмещение убытков в размере около 12 млн долларов", - сообщается на сайте компании.

Напомним, два года назад JKX Oil&Gas подала иск в Стокгольмский арбитраж, оспаривая резкое повышение ренты на добычу газа. Компания намеревалась отсудить у Украины 180 млн долларов.

Крупнейшие акционеры JKX Oil&Gas - структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (владеет 27,5% JKX, однако не контролирует компанию), Александра Жукова (владеет 11,45%). Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX.

Полтавская газонефтяная компания - один из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в Украине. Она имеет лицензии на разработку нескольких нефтегазовых месторождений в Полтавской области.

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Cсылки по теме:

JKX сообщает об очередных обысках в её офисах
// NEWSru.ua // Экономика // 25 января 2017 г.

JKX Oil&Gas подала в суд на Украину на 180 млн долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 16 февраля 2015 г.

Британская нефтегазовая компания Коломойского заявляет, что россияне пытались захватить её
// NEWSru.ua // Экономика // 6 января 2016 г.

Британский суд отменил ограничения, установленный JKX в отношении Коломойского и Боголюбова
// NEWSru.ua // Экономика // 30 августа 2013 г.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  

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