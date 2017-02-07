Британцы считают, что Brexit негативно повлиял на бизнес

Большая часть британских руководителей компаний считают, что решение покинуть Евросоюз оказало негативное влияние на их компании, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Belfast Telegraph.
Исследование показало, что 58% бизнесменов считают, что решение покинуть Европейский Союз оказало негативное влияние на их фирмы со времени референдума. Менее трети (31%) считают, что Brexit не повлиял на их бизнес, и только 11% говорят о положительном влиянии.
Несмотря на признаки экономической устойчивости после голосования по Brexit, две трети (66%) опрошенных руководителей считают, что положение их компаний ухудшится в 2017 году, и только 13% считают, что это решение окажет положительное влияние.
Кроме того, половина опрошенных (50%) заявили, что не уверены в способности британского правительства получить во время переговоров по Brexit лучшее решение для бизнеса.
Напомним, из-за Brexit количество миллиардеров в Великобритании упало на 20%.
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