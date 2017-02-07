 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 7 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Британцы считают, что Brexit негативно повлиял на бизнес
время публикации: 09:20
последнее обновление: 12:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Большая часть британских руководителей компаний считают, что решение покинуть Евросоюз оказало негативное влияние на их компании

Большая часть британских руководителей компаний считают, что решение покинуть Евросоюз оказало негативное влияние на их компании, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Belfast Telegraph.

Исследование показало, что 58% бизнесменов считают, что решение покинуть Европейский Союз оказало негативное влияние на их фирмы со времени референдума. Менее трети (31%) считают, что Brexit не повлиял на их бизнес, и только 11% говорят о положительном влиянии.

Несмотря на признаки экономической устойчивости после голосования по Brexit, две трети (66%) опрошенных руководителей считают, что положение их компаний ухудшится в 2017 году, и только 13% считают, что это решение окажет положительное влияние.

Кроме того, половина опрошенных (50%) заявили, что не уверены в способности британского правительства получить во время переговоров по Brexit лучшее решение для бизнеса.

Напомним, из-за Brexit количество миллиардеров в Великобритании упало на 20%.

facebook

Cсылки по теме:

Торговые договорённости с США после Brexit останутся неизменными – Мэй
// NEWSru.ua // Экономика // 29 января 2017 г.

Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"
// NEWSru.ua // Экономика // 16 января 2017 г.

Великобритания стремится к сохранению свободной торговли с ЕС после Brexit - Мэй
// NEWSru.ua // Экономика // 21 октября 2016 г.

Из-за Brexit количество миллиардеров в Великобритании упало на 20%
// NEWSru.ua // Экономика // 8 августа 2016 г.

Лагард призвала скорее определить сроки выхода Британии из ЕС
// NEWSru.ua // Экономика // 22 июля 2016 г.

Fitch понизило рейтинг Великобритании до АА
// NEWSru.ua // Экономика // 28 июня 2016 г.

Минфин Британии пытается успокоить рынки после Brexit, фунт продолжает лететь вниз, эксперты оценивают потери
// NEWSru.ua // Экономика // 27 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:43
 Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 7 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 13:43

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017