Официальный курс валют и банковских металлов на 7 февраля

Официальный курс валют на 7 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.

Нацбанк Украины установил на 7 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2726.2733 грн за 100 долларов, 2920.3840 грн за 100 евро, 4.6435 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 7 февраля, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.25 грн за 1 доллар, 29.14 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.69 грн за 1 доллар, 29.79 грн за 1 евро, 4.7 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 7 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото и серебро подорожали, платина и палладий подешевели.

Нацбанк Украины установил на 7 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 334445.58 грн, серебро – 4798.24 грн, платина – 270446.31 грн, палладий – 203652.62 грн.

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