CША сняли пошлины с украинского сухого карбамида, действовавшие с 1987 года

Соединенные штаты с 20 декабря 2016 года прекратили действие антидемпинговых пошлин на сухой карбамид из Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли.

"Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 года применения мер по отношению к украинскому товару", - говорится в сообщении.

Антидемпинговые пошлины действовали еще с 1987 года, сначала в отношении сухого карбамида происхождением из СССР, а потом - из всех стран, вышедших из состава Советского Союза.

Напомним, в 2014 году минторговли США ввело антидемпинговую пошлину на импорт нефтегазовых труб из Украины.

В 2015 году правительство Украины и Администрация США договорились о механизмах устранения антидемпинговых пошлин на американском рынке для украинских производителей труб, сталелитейных компаний и предприятий химической промышленности.

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