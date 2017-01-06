Куба и США впервые за полвека заключили торговое соглашение

Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза.

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

Кубинские власти подписали контракт на поставку 40 тонн кубинского угля, стоимость которого оценивается в 17 тысяч долларов.

Директор государственной компании Cubaexport Изабелла О'Райлли выразила надежду, что торговые отношения с США продлятся долгие годы. Она добавила, что могут быть подписаны контракты также на поставку кубинского меда или кофе.

В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Барак Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.

Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января – за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".

Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.

Департамент транспорта США разрешил шести американским авиакомпаниям авиарейсы на Кубу. 3 мая в страну впервые за 50 лет прибыл круизный лайнер Соединенных Штатов.

Cсылки по теме: