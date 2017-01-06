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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 6 января 2017 г.
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Лекарства будут ввозить по упрощенной системе регистрации
время публикации: 10:41
последнее обновление: 10:41
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Лекарства будут ввозить по упрощенной системе регистрации

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ МОЗ, благодаря которму лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут зарегистрироваться в Украине за 17 дней. Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тыс.

Ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

С 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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