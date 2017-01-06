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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 6 января 2017 г.
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В Украине за последние недели "закрылось" 128 тысяч частных предпринимателей
время публикации: 17:38
последнее обновление: 17:38
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В Украине за последние недели "закрылось" 128 тысяч частных предпринимателей

В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей.

Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.

Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.

Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых "спящих ФЛП".

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