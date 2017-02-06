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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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НБУ: золотовалютные резервы сократились до 15,4 миллиарда долларов
время публикации: 6 февраля 2017 г., 23:08
последнее обновление: 6 февраля 2017 г., 23:22
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Международные резервы Украины на 1 февраля составили 15,445 млрд долларов

Международные резервы Украины на 1 февраля составили 15,445 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка, передает "Экономическая правда".

"В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.

Во-первых, изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке.

Во-вторых, из резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 138 млн долларов. Из них 42,3 млн долларов - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.

"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает регулятор.

Напомним, ранее сообщалось, что за счет МВФ международные резервы Украины выросли на 10% и на 1 октября 2016 года составили 15,589 млрд долларов.

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