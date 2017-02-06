ЗСТ с Канадой может привнести в экономику Украины 200-300 миллионов долларов, заявила Микольская

Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой в среднесрочной перспективе привнесет в экономику Украины 200-300 млн долларов.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает "РБК-Украина".

"Это первое подобное соглашение, которое мы подписали с государством Североамериканского континента. Более того, Канада - это страна со значительным доходом на душу населения, а ее импорт составляет 2% от общемирового объема импорта", - сказала она.

Кроме того, Микольская отметила, что вступление в силу соглашения о ЗСТ с Канадой означает отмену 98% существующих пошлин.

"Мы хотим в течение 5 лет выйти на цифры вдесятеро больше, чем сейчас. А сейчас у нас 26 млн долларов. Но мы можем выйти и на большие цифры, если воспользуемся всеми условиями, которые дает соглашение", - сказала она.

Напомним, 17 ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение и утверждение Верховной Радой Украины проект закона "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив статус документа как неотложный.

Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. в чатсности, после вступления в силу соглашения канадская сторона откроет до 98% рынка, тогда как Украина отменит тарифы для почти 80% канадского экспорта товаров с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. Также для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были выведены из-под действия соглашения.

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