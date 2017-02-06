Снижение цен на сердечные лекарства будет происходить постепенно

Процесс снижения цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы будет проходить постепенно. Об этом сообщает Правительственный портал.
"Несмотря на значительный объем остатков лекарств в аптечных сетях, правительство приняло решение о продлении срока продажи остатков лекарств по старым ценам до 1 апреля 2017 года. Новые партии лекарственных препаратов, которые поступят в аптеки с 1 февраля, будут продаваться по новым сниженным ценам", - говорится в сообщении.
В Кабинете министров пояснили, что согласно правительственным решениям, с февраля 2017 года субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, снизили цены на лекарства в среднем на 15-30%.
Следующий этап снижения цен на указанные лекарства состоится в марте. Таким образом, цены на лекарства в Украине будут постепенно приведены к уровню цен на лекарства в странах-соседях (референтных странах).
"Постепенное снижение цен на лекарства позволит обеспечить комфортный переход к государственному регулированию цен на лекарства и внедрение программы возмещения их стоимости, избежать дефицита лекарств и неудобств для граждан", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что работает специальная группа по отслеживанию снижения цен на лекарства.
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