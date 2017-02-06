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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Минфин завершает переговоры с МВФ. Меморандум не предусматривает повышения пенсионного возраста
время публикации: 14:35
последнее обновление: 14:39
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Министерство финансов Украины завершает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно получения следующего кредитного транша, сообщил глава ведомства Александр Данилюк в Киеве в понедельник на пресс-конференции, посвященной результатам работы Минфина в 2016 году и планам на 2017 год, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже на последних этапах, уже обсуждаются технические моменты для получения следующего транша", - сказал он.

Данилюк отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

"Все транши, запланированные на этот год, должны быть получены, поскольку это является важным индикатором реформ", - подчеркнул он.

Данилюк добавил, что Меморандум сотрудничества с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста в рамках требований относительно проведения пенсионной реформы.

"Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста", - сказал он.

Данилюк сообщил, что министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", - сказал он.

При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине. Об этом заявил сказал министр социальной политики Андрей Рева.

"В ходе согласования меморандума с МВФ это ключевой вопрос: повышать или не повышать пенсионный возраст. Дискуссия продолжается", - сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

МВФ предлагает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021, и так до тех пор, пока для обеих категорий пенсионный возраст не достигнет 63 лет - в 2027 году.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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