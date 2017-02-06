В украинских хранилищах осталось 9,6 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 января по 4 февраля сократились на 5,3%, или на 536 млн куб. м, - до 9,579 млрд куб. м с 10,116 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".
По данным компании, 4 февраля из хранилищ было отобрано 58,9 млн куб. м газа.
Напомним, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.
В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 млрд кубометров.
При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.
В январе председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что ситуация относительно обеспечения газом в стране является стабильной.
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