 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В украинских хранилищах осталось 9,6 миллиарда кубов газа
время публикации: 11:04
последнее обновление: 12:43
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 января по 4 февраля сократились на 5,3%, или на 536 млн куб. м, - до 9,579 млрд куб. м с 10,116 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 января по 4 февраля сократились на 5,3%, или на 536 млн куб. м, - до 9,579 млрд куб. м с 10,116 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 4 февраля из хранилищ было отобрано 58,9 млн куб. м газа.

Напомним, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 млрд кубометров.

При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.

В январе председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что ситуация относительно обеспечения газом в стране является стабильной.

facebook

Cсылки по теме:

"Лукойл" продаёт часть "Карпатнефтехима" Коломойскому и Иванчуку
// NEWSru.ua // Экономика // 3 февраля 2017 г.

"Газпром" сократил прокачку газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL
// NEWSru.ua // Экономика // 1 февраля 2017 г.

В Украине по-новому будут составлять платёжки за газ
// NEWSru.ua // Экономика // 27 января 2017 г.

Украинцам нужно вдвое меньше газа - Зубко
// NEWSru.ua // Экономика // 20 января 2017 г.

За тепло все будут платить по счётчикам, даже если их нет - Гройсман
// NEWSru.ua // Экономика // 30 ноября 2016 г.

Президентом подписан закон о реструктуризации и взаиморасчётах долгов поставщиков воды и тепла
// NEWSru.ua // Экономика // 25 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:27
 СБУ обнародовало доказательства, что боевики в 2014 году сбили Ил-76 над Луганском
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 13:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017