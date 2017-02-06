Официальный курс валют и банковских металлов на 6 февраля

Официальный курс валют на 6 февраля, установленный Национальным банком Украины. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.

Нацбанк Украины установил на 6 февраля 2017 года официальные курсы валют на уровне: 2707.7975 грн за 100 долларов, 2908.4453 грн за 100 евро, 4.5652 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 6 февраля, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.28 грн за 1 доллар, 29.20 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.67 грн за 1 доллар, 29.77 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 6 февраля, установленный Национальным банком Украины. Золото и серебро подешевели, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 6 февраля такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 328469.38 грн, серебро – 4679.07 грн, платина – 271862.87 грн, палладий – 207688.07 грн.

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