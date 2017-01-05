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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 5 января 2017 г.
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В Украину прибыли первые 80 тысяч тонн азербайджанской нефти
время публикации: 14:36
последнее обновление: 14:36
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"Укртатнафта" готовится принять на переработку азербайджанскую легкую нефть - партия Azeri Light в количестве 80 тысяч тонн уже прибыла в Украину в последних числах декабря 2016 и будет поставлена для переработки на Кременчугский НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба "Укртатнафты".

Как отмечается, в целом же планируется, что общий объем таких поставок на "Укртатнафту" в 2017 году достигнет 1,3 миллиона тонн.

"Реализация этого проекта стала возможной благодаря договоренностям между президентами Украины и Азербайджана по восстановлению поставок нефти на украинские НПЗ. Поставщиком нефтяного сырья выступает государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. С октября прошлого года SOCAR уже осуществляет поставки иранского газового конденсата на ПАО "Укртатнафта", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в 2016 году, благодаря реализации общего проекта по диверсификации поставок энергоресурсов, "Укртатнафта" уже увеличила переработку на 11%, а в планах компании - увеличение переработки более чем на 41%.

"Также благодаря поставкам на Кременчугский НПЗ нефтяного сырья с низким содержанием серы и использованию современных технологий ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить производство высококачественных нефтепродуктов и осуществить полный переход на производство топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-5", - отмечают в компании.

В "Укртатнафта" напоминают, что дизельное топливо Евро-5 от компании уже на рынке Украины.

Напомним, 2 ноября 2016 года ПАО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ) подписали протокол о намерениях прокачать в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти на завод.

В июле в ходе совместной с президентом Украины Петром Порошенко встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан и Украина заинтересованы в реализации проекта "Одесса-Броды" для транспортировки нефти.

Отметим, "Укртатнафта" находится под контролем группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

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Четверг, 5 января 2017 г.  
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