 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 5 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Остатки по субсидиям на оплату коммуналки составили 12 миллиардов, заявил Розенко
время публикации: 18:56
последнее обновление: 18:56
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Остатки по субсидиям на оплату коммуналки составили 12 миллиардов, заявил Розенко

Остатки бюджетных средств по субсидиям населению на оплату жилищно-коммунальных услуг по итогам прошлого отопительного сезона составили 12 миллиардов гривень.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНИАН.

Как отметил вице-премьер, с учетом более холодной погоды в отопительный сезон 2016/2017 реальный остаток средств, который можно будет монетизировать, станет очевидным не ранее февраля.

"Если взять предыдущий отопительный сезон, у нас сформировалась серьезная сумма остатков – к концу отопсезона 2015/16 годов эта сумма составила примерно 12 миллиардов гривень. Но почему эта сумма остатков сформировалась? В первую очередь потому, что мы осознанно пошли на завышение определенных нормативов потребления, чтобы людям было спокойно", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что в текущем отопительном сезоне потребление энергоресурсов выросло у всех категорий потребителей, поэтому варианты их монетизации будут рассмотрены правительством позднее.

Напомним, по оценкам Минсоцполитики, количество семей-субсидиантов в отопительном сезоне 2016-2017 годов составит 8,5 миллиона, при этом, по информации Минфина, в 2016 году бюджетные расходы на субсидии превысят 40 миллиардов гривень.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

facebook

Cсылки по теме:

В Украине выросли "минималка" и прожиточный минимум. Гройсман: повышение зарплаты станет стимулом экономического роста
// NEWSru.ua // Экономика // 1 декабря 2016 г.

Украинцам объяснили, как оформлять рассрочку для оплаты "коммуналки"
// NEWSru.ua // Экономика // 30 ноября 2016 г.

Минсоцполитики пока не видит возможности тотальной монетизации субсидий для населения
// NEWSru.ua // Экономика // 29 ноября 2016 г.

Сэкономленной субсидией можно авансом оплачивать ЖКУ или же утеплить на эту сумму своё жильё
// NEWSru.ua // Экономика // 11 ноября 2016 г.

Ощадбанк вводит комиссию за оплату коммунальных платежей
// NEWSru.ua // Экономика // 9 ноября 2016 г.

Оформившие субсидию будут тратить на оплату услуг ЖКХ не более 20% своего дохода - Гройсман
// NEWSru.ua // Экономика // 8 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:14
 Ответственность за теракт в Измире возложили на курдов: количество жертв растёт, СМИ цензурят
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 5 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:14

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017