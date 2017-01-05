МЭРТ обещает, что ограничение наличных расчетов даст 2% детенизации

Решение Национального банка Украины о снижении предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц до 50 тыс. грн в течение одного дня положительно повлияет на процесс детенизации экономики. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Министерства экономического развития и торговли, сообщает пресс-служба министерства.

Интернет-магазины могут закрыться из-за ограничений НБУ



"Детенизация будет происходить вследствие уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя", - сказано в сообщении.

Вышесказанное также отразится на результатах расчета уровня теневой экономики по монетарному методу. Монетарный метод базируется на предположении, что при осуществлении субъектами хозяйствования и населением незарегистрированной экономической деятельности расчеты за товары, работы и услуги производятся с использованием наличных денег. Так, после введения ограничения возможное уменьшение уровня теневой экономики на начальном этапе оценивается в пределах около 4%, что при прочих равных условиях снизит интегральный показатель теневой экономики приблизительно на 2%.

По словам первый вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, решение не затронет интересы простых людей, "поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня (происходят на сумму, - Р.) меньше 50 тыс. грн".

Как сообщалось, с 1 сентября 2013 года в Украине действует ограничение максимальной суммы наличных расчетов на уровне 10 тыс. грн - для расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня, 150 тысяч грн – для расчетов физических лиц с предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня за товары (работы, услуги) и между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.

Летом 2014 года НБУ предложил снизить предельный объем расчетов наличными в сделках с участием физлиц до 100 тыс. грн, а летом 2015-го – до 50 тыс. грн.

С 4 января 2017 г. Национальный банк установил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц в 50 тыс. грн.

Интернет-магазины могут закрыться из-за ограничений НБУ



Ограничения Национального банка Украины на расчеты наличными может ударить по интернет-магазинам, где принимают такие расчеты, а также нанесет немало неудобств украинцам.

Об этом в комментарии изданию Gazeta.ua рассказал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Перед крупной покупкой придется положить большую сумму денег на карточку. Это шаг к введению всеобщего декларирования доходов. Государство сможет контролировать не только доходы, но и расходы. При внесении на банковский счет суммы более 150 тысяч гривен сейчас надо объяснить, где вы взяли эти деньги. В будущем придется объяснять, где взяли деньги на покупки стоимостью свыше 50 тысяч. Если человек не сможет объяснить, то должен будет заплатить налоги, как с обычного дохода", – пояснил эксперт.

Он отметил, что от нововведения пострадают небольшие интернет-магазины техники и других дорогих вещей, где клиенты рассчитываются наличными.

"Привыкли продавать за наличные. С одной стороны, от них требуют ввести кассовые аппараты, с другой – ограничивают клиентов в расчетах наличными. Часть из них закроется. Легально работать не сможет", – считает Охрименко.

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